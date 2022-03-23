В «Скайрим» добавили ресторан быстрого питания

За почти 11 лет существования The Elder Scrolls V: Skyrim моддеры разработали игры огромное количество контента: от огнестрельного оружия до полноценных сюжетных кампаний. Энтузиасты bella, ambientCG и SKVASynth решили открыть в Скайриме бургерную.

Ресторан получил название Burger Jarl. В нём персонажу на выбор доступно целое меню, состоящее из бургеров, картошки фри, наггетсов и напитков. При этом закупиться можно даже в режиме «авто» — прямо на улице еду выдаст краб по имени Евгений. Фастфудную можно обнаружить между Вайтраном и Рорикстедом — около пещеры Сломанный Клык.

Скачать модификацию можно на сайте Nexus Mods. Для запуска потребуется Steam-версия The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.

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