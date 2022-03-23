В Elden Ring нашли способ летать на лошади

Спидраннеры и обычные игроки продолжают находить новые баги в Elden Ring. Недавно Distortion2, известный своими мировыми рекордами по прохождению нового проекта FromSoftware, показал новый глитч. С помощью него можно покататься на летающей лошади — то есть на коня перестают действовать силы гравитации.
Для исполнения бага необходимо скакать по наклонной поверхности и на грани падения с обрыва нужно спрыгнуть с лошади. Судя по всему, Поток каким-то образом погибает (хотя обычно он просто исчезает), и при следующем призыве требуется потратить Флягу багровых слёз на его воскрешение. После этого конь преодолеет силы гравитации и сможет летать. Каким-то образом изменять высоту не получится, зато можно быстро добраться до какой-либо нужной точки.
В данный момент глитч работает только около Священных башен и рядом с Вулкановым поместьем. Спидраннеры уже взяли баг на заметку и, судя по всему, воспользуются им для установки очередного мирового рекорда уже в ближайшее время.
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