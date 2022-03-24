NVIDIA не хватает заводов для видеокарт. На помощь пришла Intel

В «железном» мире иногда происходят удивительные вещи. Недавно глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что компания рассматривает возможность производства видеокарт на заводах своего будущего конкурента Intel. Судя по всему, таким образом компания хочет увеличить поставки и перестать полностью зависеть от тайваньской TSMC.

Глава Intel Пэт Гелсингер ответил, что он в полном восторге от предложения NVIDIA. В данный момент обе компании ведут переговоры. Хуанг отметил, что не опасается негативных последствий такого решения, ведь «всем известны секреты друг друга», упомянув в том числе AMD. Так что сотрудничество двух конкурентов вполне реально.

Ранее Intel сообщила желании вернуться на рынок видеокарт. Продажи графических чипов серии Arc должны начаться уже во втором квартале 2022 года. При этом ноутбуки на железе Intel появятся в первой половине года.

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