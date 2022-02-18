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NVIDIA может расслабиться — Intel сдвинула релиз своих видеокарт

NVIDIA может расслабиться — Intel сдвинула релиз своих видеокарт
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Intel поделилась своими планами по выпуску игровых видеокарт линейки Ark. По словам компании, продажи чипов начнутся во второй половине 2022 года. При этом ноутбуки на железе Intel появятся в первой половине года — изначально в этот период должны были начаться поставки десктопных видеокарт. В общей сложности компания планирует продать около 4 млн чипов до конца 2022 года.

Видеокарты линейки Ark получат поддержку трассировки лучей, DirectX 12 и технологии Mesh Shading. У чипов также будет собственный аналог NVIDIA DLSS и AMD FSR, предназначенный для увеличения и масштабирования изображения. Пока неясно, как именно он будет работать.

Ранее в базе данных SiSoftware Sandra пользователи обнаружили запись о тестировании видеоускорителя Arc Alchemist. По данным Wccftech, это одна из будущих флагманских видеокарт Intel. Судя по всему, она действительно сопоставима по мощности с лучшими предложениями от NVIDIA и AMD. Официальные характеристики чипов компания должна объявить уже в ближайшее время.

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