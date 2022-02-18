NVIDIA может расслабиться — Intel сдвинула релиз своих видеокарт

Intel поделилась своими планами по выпуску игровых видеокарт линейки Ark. По словам компании, продажи чипов начнутся во второй половине 2022 года. При этом ноутбуки на железе Intel появятся в первой половине года — изначально в этот период должны были начаться поставки десктопных видеокарт. В общей сложности компания планирует продать около 4 млн чипов до конца 2022 года.

Видеокарты линейки Ark получат поддержку трассировки лучей, DirectX 12 и технологии Mesh Shading. У чипов также будет собственный аналог NVIDIA DLSS и AMD FSR, предназначенный для увеличения и масштабирования изображения. Пока неясно, как именно он будет работать.

Ранее в базе данных SiSoftware Sandra пользователи обнаружили запись о тестировании видеоускорителя Arc Alchemist. По данным Wccftech, это одна из будущих флагманских видеокарт Intel. Судя по всему, она действительно сопоставима по мощности с лучшими предложениями от NVIDIA и AMD. Официальные характеристики чипов компания должна объявить уже в ближайшее время.

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