Через две недели анонсируют мобильную Rainbow Six Siege

Согласно данным известного инсайдера Тома Хендерсона, уже 6 апреля Ubisoft анонсирует мобильную версию Rainbow Six Siege. Сообщается, что проект разрабатывали совместно с китайской компанией Tencent.

Первые слухи о мобильной вариации популярного шутера Rainbow Six Siege появились ещё в 2021 году, когда Ubisoft разослала рассылку геймерам с мобильными устройствами о том, насколько они знакомы с Rainbow Six Siege.

Никаких деталей об игре в данный момент нет. По словам Хендерсона, один источник сообщил, что проект будет довольно крупным для мобильных устройств. Особенно он понравится фанатам Siege. Релиз игры может состояться в 2023 году, поскольку совместные с Ubisoft проекты отмечены в презентации именно на этот промежуток времени.

Rainbow Six Siege вышла в 2015 году и обрела популярность. На сегодняшний день шутер считается одним из лучших представителей жанра.

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