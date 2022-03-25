В Лондоне арестовали семерых хакеров из Lapsus$. Ранее они взломали NVIDIA и Microsoft

На днях издание Bloomberg провело расследование о взломе компаний NVIDIA, Samsung и Microsoft. По данным журналистов, лидером хакерской группы Lapsus$, ответственной за преступления, стал обыкновенный 16-летний подросток из Лондона. Авторы расследования тут же передали все материалы полиции и сообщили о примерном местонахождении главы группировки.

Судя по всему, данные исследователей оказались верными. Лондонская полиция сообщила о задержании семерых членов Lapsus$ — молодых людей в возрасте от 16 до 21 года. Судя по всему, между участниками произошёл раскол из-за добытых $ 14 млн в биткоинах — подростки просто не смогли распределить «заработанное» и сдали друг друга.

Отмечается, что это ещё не конец для Lapsus$. Как минимум несколько участников группировки проживают в том числе в Южной Америке, так что их ещё предстоит найти. Возможно, уже в ближайшее время эпопея со взломами крупнейших мировых корпораций завершится.

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