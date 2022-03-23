Взломавшие NVIDIA и Samsung хакеры добрались до Microsoft. Кто следующий?

Злоумышленники из группы Lapsus$ решили взломать и Microsoft. В своих соцсетях хакеры заявили, что им удалось украсть примерно 90% исходного кода поисковой системы Bing и 45% кода голосового помощника Cortana. Утекли и внутренние письма компании с документацией мобильных приложений. Хакеры выложили торрент весом в 37 ГБ, содержащий часть полученных данных.
Представители американской компании заявили, что в курсе произошедшего. В данный момент проводится внутреннее расследование.
Ранее Lapsus$ взломала NVIDIA и украла исходный код технологии DLSS, а также слила данные о шести неанонсированных видеокартах компании. Чуть позже группа атаковала Samsung и украла конфиденциальные исходные коды серверов активации и технологии для авторизации учётных записей.
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