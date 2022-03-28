«Дюна» завоевала 6 статуэток, Уилл Смит признан лучшим актёром. Триумфаторы «Оскара-2022»
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В ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором выставки стала «Дюна» Дени Вильнёва — картина забрала 6 статуэток из 10 номинаций. Лучшим фильмом стал «CODA: Ребёнок глухих родителей». Уилл Смит наконец-то дождался своей награды за лучшую мужскую роль в картине «Король Ричард», а приз зрительских симпатий совершенно неожиданно выиграла «Армия мертвецов» Зака Снайдера — аналитики предрекали победу «Человеку-пауку: Нет пути домой».
Лауреаты премии «Оскар-2022»
- Лучший фильм — «CODA: Ребёнок глухих родителей»
- Лучший фильм по версии зрителей — «Армия мертвецов»
- Лучший режиссёр — Джейн Кэмпион («Власть пса»)
- Лучшая женская роль — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фей»)
- Лучшая мужская роль — Уилл Смит («Король Ричард»)
- Лучшая женская роль второго плана — Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»)
- Лучшая мужская роль второго плана — Трой Коцур («CODA: Ребёнок глухих родителей»)
- Лучший фильм на иностранном языке — «Сядь за руль моей машины» (Япония)
- Лучший анимационный фильм — «Энканто»
- Лучший адаптированный сценарий — «CODA: Ребёнок глухих родителей»
- Лучший оригинальный сценарий — «Белфаст»
- Лучшая операторская работа — «Дюна»
- Лучшая работа художника-постановщика — «Дюна»
- Лучший звук — «Дюна»
- Лучшие визуальные эффекты — «Дюна»
- Лучший саундтрек — «Дюна»
- Лучшая песня — «No Time To Die» («Не время умирать»)
- Лучший монтаж — «Дюна»
- Лучший дизайн костюмов — «Круэлла»
- Лучший грим — «Глаза Тэмми Фей»
- Лучший документальный фильм — Summer of Soul
- Лучший короткометражный фильм — The Long Goodbye
- Лучший анимационный короткометражный фильм — The Windshild Wiper
- Лучший короткометражный документальный фильм — «Королева баскетбола»
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