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Кто выиграл «Оскар-2022»

«Дюна» завоевала 6 статуэток, Уилл Смит признан лучшим актёром. Триумфаторы «Оскара-2022»
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В ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором выставки стала «Дюна» Дени Вильнёва — картина забрала 6 статуэток из 10 номинаций. Лучшим фильмом стал «CODA: Ребёнок глухих родителей». Уилл Смит наконец-то дождался своей награды за лучшую мужскую роль в картине «Король Ричард», а приз зрительских симпатий совершенно неожиданно выиграла «Армия мертвецов» Зака Снайдера — аналитики предрекали победу «Человеку-пауку: Нет пути домой».

Лауреаты премии «Оскар-2022»

  • Лучший фильм — «CODA: Ребёнок глухих родителей»
  • Лучший фильм по версии зрителей — «Армия мертвецов»
  • Лучший режиссёр — Джейн Кэмпион («Власть пса»)
  • Лучшая женская роль — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фей»)
  • Лучшая мужская роль — Уилл Смит («Король Ричард»)
  • Лучшая женская роль второго плана — Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»)
  • Лучшая мужская роль второго плана — Трой Коцур («CODA: Ребёнок глухих родителей»)
  • Лучший фильм на иностранном языке — «Сядь за руль моей машины» (Япония)
  • Лучший анимационный фильм — «Энканто»
  • Лучший адаптированный сценарий — «CODA: Ребёнок глухих родителей»
  • Лучший оригинальный сценарий — «Белфаст»
  • Лучшая операторская работа — «Дюна»
  • Лучшая работа художника-постановщика — «Дюна»
  • Лучший звук — «Дюна»
  • Лучшие визуальные эффекты — «Дюна»
  • Лучший саундтрек — «Дюна»
  • Лучшая песня — «No Time To Die» («Не время умирать»)
  • Лучший монтаж — «Дюна»
  • Лучший дизайн костюмов — «Круэлла»
  • Лучший грим — «Глаза Тэмми Фей»
  • Лучший документальный фильм — Summer of Soul
  • Лучший короткометражный фильм — The Long Goodbye
  • Лучший анимационный короткометражный фильм — The Windshild Wiper
  • Лучший короткометражный документальный фильм — «Королева баскетбола»

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