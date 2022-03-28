«Дюна» завоевала 6 статуэток, Уилл Смит признан лучшим актёром. Триумфаторы «Оскара-2022»

В ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором выставки стала «Дюна» Дени Вильнёва — картина забрала 6 статуэток из 10 номинаций. Лучшим фильмом стал «CODA: Ребёнок глухих родителей». Уилл Смит наконец-то дождался своей награды за лучшую мужскую роль в картине «Король Ричард», а приз зрительских симпатий совершенно неожиданно выиграла «Армия мертвецов» Зака Снайдера — аналитики предрекали победу «Человеку-пауку: Нет пути домой».

Лауреаты премии «Оскар-2022»

Лучший фильм — « CODA: Ребёнок глухих родителей »

» Лучший фильм по версии зрителей — « Армия мертвецов »

» Лучший режиссёр — Джейн Кэмпион («Власть пса»)

(«Власть пса») Лучшая женская роль — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фей»)

(«Глаза Тэмми Фей») Лучшая мужская роль — Уилл Смит («Король Ричард»)

(«Король Ричард») Лучшая женская роль второго плана — Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»)

(«Вестсайдская история») Лучшая мужская роль второго плана — Трой Коцур («CODA: Ребёнок глухих родителей»)

(«CODA: Ребёнок глухих родителей») Лучший фильм на иностранном языке — « Сядь за руль моей машины » (Япония)

» (Япония) Лучший анимационный фильм — « Энканто »

» Лучший адаптированный сценарий — « CODA: Ребёнок глухих родителей »

» Лучший оригинальный сценарий — « Белфаст »

» Лучшая операторская работа — « Дюна »

» Лучшая работа художника-постановщика — « Дюна »

» Лучший звук — « Дюна »

» Лучшие визуальные эффекты — « Дюна »

» Лучший саундтрек — « Дюна »

» Лучшая песня — « No Time To Die » («Не время умирать»)

» («Не время умирать») Лучший монтаж — « Дюна »

» Лучший дизайн костюмов — « Круэлла »

» Лучший грим — « Глаза Тэмми Фей »

» Лучший документальный фильм — Summer of Soul

Лучший короткометражный фильм — The Long Goodbye

Лучший анимационный короткометражный фильм — The Windshild Wiper

Лучший короткометражный документальный фильм — «Королева баскетбола»

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