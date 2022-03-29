Новые эксклюзивы PlayStation сразу не попадут в PS Plus

Генеральный директор PlayStation Джим Райан дал интервью изданию GamesIndustry.biz, которое опубликовали вместе с анонсом переработанного PS Plus. В разговоре пошла речь о новых услугах и эксклюзивах Sony, которые попадут в подписку.

На вопрос о добавлении новых эксклюзивов Sony в подписку, как это происходит в Xbox Game Pass, Райан ответил, что это не путь Sony.

Мы чувствуем, что если бы мы сделали такое с играми PlayStation Studios, то цикл был бы разорван. Инвестиции в наши студии были бы невозможны. Мы думаем, что побочный эффект на игры оказался бы неприятным для геймеров.

Райан также отметил изменяющуюся среду видеоигр. По его словам, четыре года назад никто не мог представить, что эксклюзивы PlayStation окажутся на ПК. Запуск нового PS Plus и следующие идеи планируются в краткосрочной перспективе, потому что в этой сфере всё быстро меняется.

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