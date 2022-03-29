Источник: что бесплатно получат подписчики PS Plus в апреле

Традиционно апрельский PS Plus утёк раньше времени. Источником вновь выступил блогер billbil-kun на сайте со скидками Dealabs. При этом, напомним, в ближайшие дни ожидается анонс замены PS Plus — однако там продолжат давать ежемесячные игры.
Hood: Outlaws & Legends (PS5, PS4)
Рейтинг OpenCritic — 66%
Провальный PvPvE-экшен, где две команды игроков одновременно сражаются как друг с другом, так и с ботами под управлением искусственного интеллекта. За красивой концепцией, правда, скрывается совсем недоработанная игра. Игра потеряла и без того небольшой онлайн вскоре после релиза в мае 2021 года.
Slay The Spire (PS4)
Рейтинг OpenCritic — 89%
Нетривиальная ролевая игра с элементами рогалика, геймплей которой построен на коллекционировании карточек в духе Hearthstone. Под управлением игрока оказывается один из четырёх уникальных персонажей, который пытается забраться на вершину местной башни.
SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom — Rehydrated (PS4)
Рейтинг OpenCritic — 70%
Отличный ремейк старого платформера про Губку Боба времён PS2. Новая версия оказалась настолько успешной, что в THQ Nordic решили продолжить серию и теперь к выходу уже готовится новая часть — SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake.
Официально подборку должны анонсировать завтра, вечером 30 марта. Раздача начнётся 5 апреля, однако пользователи подписки из России не смогут активировать ежемесячную подборку — Sony остановила все операции в PS Store, поэтому игры нет никакой возможности забрать.
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