Источник: что бесплатно получат подписчики PS Plus в апреле

Традиционно апрельский PS Plus утёк раньше времени. Источником вновь выступил блогер billbil-kun на сайте со скидками Dealabs. При этом, напомним, в ближайшие дни ожидается анонс замены PS Plus — однако там продолжат давать ежемесячные игры.

Hood: Outlaws & Legends (PS5, PS4)

Рейтинг OpenCritic — 66%

Провальный PvPvE-экшен, где две команды игроков одновременно сражаются как друг с другом, так и с ботами под управлением искусственного интеллекта. За красивой концепцией, правда, скрывается совсем недоработанная игра. Игра потеряла и без того небольшой онлайн вскоре после релиза в мае 2021 года.

Slay The Spire (PS4)

Рейтинг OpenCritic — 89%

Нетривиальная ролевая игра с элементами рогалика, геймплей которой построен на коллекционировании карточек в духе Hearthstone. Под управлением игрока оказывается один из четырёх уникальных персонажей, который пытается забраться на вершину местной башни.

SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom — Rehydrated (PS4)

Рейтинг OpenCritic — 70%

Отличный ремейк старого платформера про Губку Боба времён PS2. Новая версия оказалась настолько успешной, что в THQ Nordic решили продолжить серию и теперь к выходу уже готовится новая часть — SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake.

Официально подборку должны анонсировать завтра, вечером 30 марта. Раздача начнётся 5 апреля, однако пользователи подписки из России не смогут активировать ежемесячную подборку — Sony остановила все операции в PS Store, поэтому игры нет никакой возможности забрать.