Sony анонсировала замену PS Plus. Там 700 игр с PS1, PS2, PSP, PS4 и PS5

Sony анонсировала замену PS Plus — несмотря на слухи, бренд «Плюс» сохранится. Как и ожидалось, будет сразу три уровня подписки разной стоимостью.
- PS Plus Essential — стандартный PS Plus с онлайном и подборкой игр каждый месяц;
- PS Plus Extra — Essential + каталог из 400 игр для PS4 и PS5;
- PS Plus Deluxe — Essential + каталог из 740 игр для PS1, PS2, PSP, PS4 и PS5;
- PS Plus Premium — Deluxe + стриминг для стран, где был запущен PS Now + стриминг каталога игр для PS3.
Важно отметить, что Deluxe будет доступен только в странах, где недоступен PS Now. Где он есть — будет только Premium. Для России, если Sony возобновит работу в стране, будут доступны уровни Essential, Extra и Deluxe — без Premium.
О ценах не имеет смысла говорить, поскольку в рублях всегда было своё ценообразование для подписки. Но месяц Essential обойдётся в € 9 (год — € 60), Extra — € 14 (€ 100), Premium — € 17 (€ 120). О возможности апгрейда для текущих подписчиков PS Plus не сообщается, как и о цене для PS Plus Deluxe.
На запуске сервиса в библиотеку PS4 и PS5 (уровни Extra, Deluxe, Premium) добавят сразу несколько крупных хитов, среди которых Death Stranding, God of War, «Человек-паук», «Человек-паук: Майлз Моралес», Mortal Kombat 11 и Returnal.
Текущие подписчики PS Plus автоматически станут частью PS Plus Essentinal, а подписчики PS Now — PS Plus Premium.
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