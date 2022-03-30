Создатели Valorant и League of Legends готовят блокбастер для консолей

В сети обнаружили вакансию в студию Riot Games — авторов League of Legends и Valorant. Компания ищет старшего геймдизайнера для работы над неназванным проектом.

Будущий сотрудник Riot займётся разработкой мультиплеерной ААА-игры для консолей. В описании указано, что идеальный кандидат имеет опыт работы над похожим проектом, а в должности геймдизайнера он отработал как минимум 5 лет. Разработчику предстоит создавать и оттачивать инновационные игровые системы, прорабатывать режимы и многое другое.

Вполне возможно, речь идёт о переносе Valorant на современные консоли. Шутер вышел на ПК летом 2020 года, и для Riot Games было бы логичным шагом портировать игру на платформы Sony и Microsoft. С другой стороны — это может быть совершенно новый проект в незнакомой вселенной. Так или иначе, остаётся дождаться информации от самих разработчиков.

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