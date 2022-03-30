Скоро раскроют, какой Человек-паук живёт в мире Венома и Морбиуса

Во время сессии ответов на вопросы режиссёр «Морбиуса» Даниэль Эспиноса подтвердил, что во вселенной Венома и Морбиуса существует собственный Человек-паук. Кроме этого, он отметил, что Морбиус существует в одной вселенном с Веномом.
После этого журналист издания CinemaBlend приложил гифку с тремя версиями Человека-паука в исполнении разных актёров и уточнил, кто из них конкретно находится с Морбиусом и Веномом. Эспиноса не ответил прямо, но заявил, что «зрители скоро узнают об этом».
Судя по всему, это точно не версия Тома Холланда и Тоби Магуайра, поскольку первый существует в киновселенной Marvel, а у второго был собственный Веном, который погиб. Логично предположить, что речь идёт про Человека-паука, которого сыграл Эндрю Гарфилд. Sony может попытаться связать всё воедино и выпустить третий сольный фильм Гарфилда, а главными врагами сделать Морбиуса, Венома и других злодеев.
«Морбиуса» уже начали показывать в некоторых странах. Премьера в США состоится завтра, а до России фильм не доберётся.
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