Кейлор Навас возглавил 28-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 28-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас с рейтингом 90. Рядом с ним расположился нападающий из того же клуба Анхель Ди Мария с 89 баллами.
Лучшие карточки 28-й недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Кейлор Навас — 90
- Анхель Ди Мария — 89
- Люк Шоу — 86
- Орельен Тчуамени — 86
- Отавио — 86
- Луис Диас — 85
- Стивен Бергвейн — 85
- Гарет Бэйл — 84
Футболисты доступны в игровых наборах до 6 апреля. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее Виктор Осимхен стал лучшим игроком месяца в Серии А и получил новую карточку в FIFA 22.
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