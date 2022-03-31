Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кейлор Навас возглавил 28-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

Кейлор Навас возглавил 28-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
Комментарии

EA выпустила 28-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас с рейтингом 90. Рядом с ним расположился нападающий из того же клуба Анхель Ди Мария с 89 баллами.

Лучшие карточки 28-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Кейлор Навас — 90
  • Анхель Ди Мария — 89
  • Люк Шоу — 86
  • Орельен Тчуамени — 86
  • Отавио — 86
  • Луис Диас — 85
  • Стивен Бергвейн — 85
  • Гарет Бэйл — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 6 апреля. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее Виктор Осимхен стал лучшим игроком месяца в Серии А и получил новую карточку в FIFA 22.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022