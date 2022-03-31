Кейлор Навас возглавил 28-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила 28-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас с рейтингом 90. Рядом с ним расположился нападающий из того же клуба Анхель Ди Мария с 89 баллами.

Лучшие карточки 28-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

Кейлор Навас — 90

Анхель Ди Мария — 89

Люк Шоу — 86

Орельен Тчуамени — 86

Отавио — 86

Луис Диас — 85

Стивен Бергвейн — 85

Гарет Бэйл — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 6 апреля. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее Виктор Осимхен стал лучшим игроком месяца в Серии А и получил новую карточку в FIFA 22.

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