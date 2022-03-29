Виктор Осимхен стал лучшим игроком месяца в Серии А и получил новую карточку в FIFA 22

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен стал лучшим игроком марта в Серии А. В честь этого события Electronic Arts добавила в FIFA 22 Ultimate Team улучшенную карточку футболиста с рейтингом 87 — её можно получить до 29 апреля.
Новая карточка Виктора Осимхена
Фото: Futbin
Сборка футболиста обойдётся пользователям примерно в 22 тыс. монет — достаточно небольшую сумму внутриигровой валюты. Новые характеристики футболиста выглядят впечатляюще, так что он отлично зайдёт в любую итальянскую команду.
Ранее Electronic Arts выпустила набор с классическими формами европейских клубов в FIFA 22 Ultimate Team. Все они так или иначе посвящены достижениям клубов в значимые для них сезоны: будь то выход дортмундской «Боруссии» в Бундеслигу в 1976 году или мощный состав «ПСЖ» в сезоне-1989/1990.
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