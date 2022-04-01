Полиция была готова арестовать Уилла Смита после «Оскара»

Продюсер «Оскара» Уилл Пакер рассказал на американском шоу, что полиция готовилась арестовать Уилла Смита, после того как он ударил Криса Рока на церемонии.

По словам Пакера, полиция общалась с Крисом Роком и предлагала ему выдвинуть обвинения, но ведущий сообщил, что он в порядке. Комик также попросил не отстранять Уилла Смита с церемонии «Оскар-2022».

В момент конфликта продюсер «Оскара» решил, что пощёчина была игрой и Смит слегка задел Рока. Пакера смутили высказывания лауреата премии из зала, но и после них ведущий не жаловался.

Новость по теме Уилл Смит и Крис Рок помирились после скандала на «‎Оскаре»

Инцидент произошёл из-за шуток Криса Рока про причёску жены Уилла Смита. Комик сравнил её с героиней фильма «Солдат Джейн» — у обеих девушек почти полностью бритая голова.

После конфликта Уилл Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард».

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!