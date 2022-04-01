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Полиция была готова арестовать Уилла Смита после «Оскара»

Полиция была готова арестовать Уилла Смита после «Оскара»
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Продюсер «Оскара» Уилл Пакер рассказал на американском шоу, что полиция готовилась арестовать Уилла Смита, после того как он ударил Криса Рока на церемонии.

По словам Пакера, полиция общалась с Крисом Роком и предлагала ему выдвинуть обвинения, но ведущий сообщил, что он в порядке. Комик также попросил не отстранять Уилла Смита с церемонии «Оскар-2022».

В момент конфликта продюсер «Оскара» решил, что пощёчина была игрой и Смит слегка задел Рока. Пакера смутили высказывания лауреата премии из зала, но и после них ведущий не жаловался.

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Инцидент произошёл из-за шуток Криса Рока про причёску жены Уилла Смита. Комик сравнил её с героиней фильма «Солдат Джейн» — у обеих девушек почти полностью бритая голова.

После конфликта Уилл Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард».

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