Уилл Смит и Крис Рок помирились после скандала на «‎Оскаре»

Лауреат «Оскара» Уилл Смит и ведущий последней церемонии Крис Рок помирились после скандала с пощёчиной на вручении премии. Об этом изданию Page Six рассказал рэпер Шон «Дидди» Комбс.
Это больше не проблема. С этим покончено. Я могу подтвердить это. Они — братья.
Другой источник рассказал изданию Page Six, что артисты во всём разобрались и конфликт развития не получит.
В ночь на 28 марта на церемонии вручения премии «Оскар» Уилл Смит подошёл к Крису Року и дал ему пощёчину. Ведущий отшутился, а звезда «Короля Ричарда» в грубой форме требовал не упоминать имя его жены.
Конфликт произошёл из-за шуток Криса Рока о причёске жены Уилла Смита. Комик сравнил её с героиней фильма «Солдат Джейн» — обе девушки практически лысые.
Уилл Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». Во время речи актёр растрогался и сообщил, что это из-за возможности «проливать свет на всех людей».
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