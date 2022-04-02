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YouTube в России могут заблокировать 4 апреля

YouTube в России могут заблокировать 4 апреля
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Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с российских СМИ, в том числе с каналов издания «Политическая Россия». В ведомстве считают блокировки нарушением принципов свободного распространения информации.

Роскомнадзор призывает компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством.
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Источники: Google вывозит сотрудников из России

В ведомстве также сообщили, что Google ведёт антироссийскую политику, а цензуре подверглось около 60 страниц СМИ, просветительских кинопроектов, российских общественных деятелей и организаций.

Кроме этого, NGS24 передаёт, что Минобрнауки разослало российским вузам письмо, в котором сообщают о необходимости перенести контент с YouTube. Издание получило копию документа от одного из учебных заведений Красноярска.

Судя по письму, вузам следует перенести контент с YouTube до 4 апреля. В качестве альтернативных платформ рекомендуют VK.Video и Rutube.

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