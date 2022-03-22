Источники: Google вывозит сотрудников из России

Google в последние недели начала вывозить своих сотрудников из России, сообщило издание Bloomberg со ссылкой на свои источники. При этом офис компании всё ещё работает в стране.
В московском офисе Google работает 244 человека, и компания помогает в переезде заинтересованным людям. Кроме этого, около 50 сотрудников вывезли из Киева.
Организацию переезда работников связывают с возможной блокировкой YouTube в России. Ранее источник РИА Новости сообщил, что платформу могут заблокировать уже на этой неделе.
11 марта YouTube сообщил о блокировке российских государственных СМИ. Приостановлены и все способы монетизации контента в РФ.
Кроме этого, 18 марта Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить показы рекламы с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации в РФ и Беларуси. Ведомство утверждает, что так Google выражает антироссийскую позицию.
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