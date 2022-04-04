Мировые сборы «Бэтмена» Мэтта Ривза превысили $ 700 млн

«Бэтмен» Мэтта Ривза вышел в мировом прокате в начале марта и за первые 16 дней собрал $ 500 млн. Картина продолжает пользоваться популярностью среди зрителей — сборы ленты после недавнего уик-энда превысили $ 700 млн. Это практически в два раза больше, чем у «Бэтмена: Начало» Кристофера Нолана.
Аналитики отмечают, что фильму вряд ли удастся догнать «Тёмного рыцаря» с его $ 1 млрд, но Warner Bros. точно признает картину успешной. Цифровой релиз «Бэтмена» состоится уже 19 апреля. Именно тогда российские зрители смогут посмотреть фильм в онлайн-кинотеатрах.
Ранее Warner Bros. показала сцену с Джокером в исполнении Барри Кеогана. В финальную версию ленты она почему-то не вошла.
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