Журналисты раскритиковали новых «Фантастических тварей»

5 апреля появились первые рецензии фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Судя по реакции критиков, картина не получилась выдающейся. Ругают скомканный сюжет, большое количество сцен с CGI-графикой и отсутствие важности. На Metacritic рейтинг картины составляет 44 балла из 100.

По словам журналистов, у фильма есть несколько положительных сторон. Первая — атмосфера волшебного мира, которая чувствуется на протяжении всей ленты. Вторая — актёрская игра Мадса Миккельсена в роли Грин-де-Вальда. Отмечают, что Миккельсен отлично вписался в образ и проявил себя.

По мнению критика с IGN, трудно поверить в эмоции персонажей фильма. Он отметил, что герои ведут себя так, будто событий первых двух картин и не было.

В фильме вернулись знакомые персонажи: Ньют, Тесей и Юсуф Кама, но ни один из них не ведёт себя соответствующе по отношению к Грин-де-Вальду. У немногих персонажах прослеживаются настоящие, человеческие эмоции, потому что их цель — не быть настоящими людьми, а, скорее, помочь в продвижении сюжета.

Автор рецензии из издания Deadline отметил, что многие сюжетные линии вообще не несут никакого смысла. Однако, по словам критика, волшебный мир понравится фанатам «Гарри Поттера».

Многие из сюжетных нитей болтаются свободно, не имея никакого смысла. Там была целая погоня, где я понятия не имел, кто кого вообще преследует. Это тоже не имело смысла. Но это неважно. Это волшебный мир, в нём весело находиться. И, возможно, этого достаточно. Более чем достаточно для хорошего фильма.

Премьера ленты в Нидерландах состоится уже завтра, в США фильм выйдет 15 апреля, а премьеры в России не будет.

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