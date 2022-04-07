Эзру Миллера в роли Флэша требуют заменить на Гранта Гастина или Эндрю Гарфилда

7 апреля стало известно, что из-за выходок Эзры Миллера Warner Bros. остановила работу над фильмами, в которых снимался актёр. Многие пользователи поддержали такое решение кинокомпании.

В комментариях под постом DiscussingFilm можно найти множество людей, которые не одобряют Миллера в роли Флэша. Актёра просят заменить Грантом Гастином, который исполняет роль персонажа в сериале «Флэш». Многие призывают дать Гастину шанс на большом экране.

У Флэша Эзры Миллера нет будущего, просто передайте героя Россу Линчу или Гранту Гастину.

Если они поменяют Эзру, то я знаю парня, который придёт на помощь. (ГРАНТ ГАСТИН).

Грант Гастин в образе Флэша

Пользователь под ником AksBayan предложил заменить Миллера на Эндрю Гарфилда. Аудитория отреагировала на такого Флэша положительно.

Другие отмечают, что Эзра Миллер вообще никогда не был хорошим Флэшем.

Просто сделайте рекаст. Он всё равно никогда не был хорошим Флэшем, лол. У вас есть так много других хороших вариантов.

Сольный фильм про Флэша должен выйти летом 2023 года. Возможно, после этого с Миллером не будут сотрудничать вообще.

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