Returnal стала триумфатором престижной премии BAFTA 2022

Вечером 7 апреля состоялась церемония вручения престижной премии BAFTA 2022. Британская академия кино и искусств наградила проекты прошлого года за наивысшие достижения в сфере интерактивных развлечений.

Лучшей игрой 2021 года стала Returnal — экшен, вышедший эксклюзивно для PS5. Шутер также получил награду за лучший звук и музыку. А Джейн Перри, которая сыграла главную героиню Селену, наградили в номинации «Лучшая актёрская игра».

Игрой года по итогам зрительского голосования стала Unpacking — медитативный симулятор размещений вещей в доме. Лучшей игрой по оригинальной франшизе стала It Takes Two. Приз за лучшие технические достижения достался Ratchet & Clank: Rift Apart.

Лауреаты премии BAFTA 2022

Лучшая игра — Returnal

Лучшая игра по версии пользователей — Unpacking

Лучшая игра от британских разработчиков — Forza Horizon 5

Лучшая дебютная игра — Toem

Лучшая поддерживаемая игра — No Man’s Sky

Лучшая семейная игра — Chicory: A Colorful Tale

Игра «за гранью развлечений» — Before Your Eyes

Лучшая игра по оригинальной франшизе — It Takes Two

Лучший мультиплеер — It Takes Two

Лучшее повествование — Unpacking

Лучший геймдизайн — Inscryption

Лучшая анимация — Ratchet & Clank: Rift Apart

Лучшая музыка — Returnal

Лучший звук — Returnal

Приз за технические достижения — Ratchet & Clank: Rift Apart

Приз за художественные достижения — The Artful Escape

Лучший исполнитель главной роли — Джейн Перри из Returnal

Лучший исполнитель роли второго плана — Холлис Форсайт из Psychonauts 2

