Returnal стала триумфатором престижной премии BAFTA 2022

Вечером 7 апреля состоялась церемония вручения престижной премии BAFTA 2022. Британская академия кино и искусств наградила проекты прошлого года за наивысшие достижения в сфере интерактивных развлечений.
Лучшей игрой 2021 года стала Returnal — экшен, вышедший эксклюзивно для PS5. Шутер также получил награду за лучший звук и музыку. А Джейн Перри, которая сыграла главную героиню Селену, наградили в номинации «Лучшая актёрская игра».
Игрой года по итогам зрительского голосования стала Unpacking — медитативный симулятор размещений вещей в доме. Лучшей игрой по оригинальной франшизе стала It Takes Two. Приз за лучшие технические достижения достался Ratchet & Clank: Rift Apart.
Лауреаты премии BAFTA 2022
- Лучшая игра — Returnal
- Лучшая игра по версии пользователей — Unpacking
- Лучшая игра от британских разработчиков — Forza Horizon 5
- Лучшая дебютная игра — Toem
- Лучшая поддерживаемая игра — No Man’s Sky
- Лучшая семейная игра — Chicory: A Colorful Tale
- Игра «за гранью развлечений» — Before Your Eyes
- Лучшая игра по оригинальной франшизе — It Takes Two
- Лучший мультиплеер — It Takes Two
- Лучшее повествование — Unpacking
- Лучший геймдизайн — Inscryption
- Лучшая анимация — Ratchet & Clank: Rift Apart
- Лучшая музыка — Returnal
- Лучший звук — Returnal
- Приз за технические достижения — Ratchet & Clank: Rift Apart
- Приз за художественные достижения — The Artful Escape
- Лучший исполнитель главной роли — Джейн Перри из Returnal
- Лучший исполнитель роли второго плана — Холлис Форсайт из Psychonauts 2
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