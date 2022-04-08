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Returnal стала триумфатором престижной премии BAFTA 2022

Returnal стала триумфатором престижной премии BAFTA 2022
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Вечером 7 апреля состоялась церемония вручения престижной премии BAFTA 2022. Британская академия кино и искусств наградила проекты прошлого года за наивысшие достижения в сфере интерактивных развлечений.

Лучшей игрой 2021 года стала Returnal — экшен, вышедший эксклюзивно для PS5. Шутер также получил награду за лучший звук и музыку. А Джейн Перри, которая сыграла главную героиню Селену, наградили в номинации «Лучшая актёрская игра».

Игрой года по итогам зрительского голосования стала Unpacking — медитативный симулятор размещений вещей в доме. Лучшей игрой по оригинальной франшизе стала It Takes Two. Приз за лучшие технические достижения достался Ratchet & Clank: Rift Apart.

Лауреаты премии BAFTA 2022

  • Лучшая игра — Returnal
  • Лучшая игра по версии пользователей — Unpacking
  • Лучшая игра от британских разработчиков — Forza Horizon 5
  • Лучшая дебютная игра — Toem
  • Лучшая поддерживаемая игра — No Man’s Sky
  • Лучшая семейная игра — Chicory: A Colorful Tale
  • Игра «за гранью развлечений» —  Before Your Eyes
  • Лучшая игра по оригинальной франшизе — It Takes Two
  • Лучший мультиплеер — It Takes Two
  • Лучшее повествование — Unpacking
  • Лучший геймдизайн — Inscryption
  • Лучшая анимация — Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Лучшая музыка — Returnal
  • Лучший звук — Returnal
  • Приз за технические достижения — Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Приз за художественные достижения — The Artful Escape
  • Лучший исполнитель главной роли — Джейн Перри из Returnal
  • Лучший исполнитель роли второго плана — Холлис Форсайт из Psychonauts 2

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