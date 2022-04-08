В Fortnite теперь можно купить Эцио и Эйвор из Assassin's Creed

Ночью в магазине Fortnite произошло очередное обновление ассортимента, а вместе с ним в королевскую битву добавили двух героев Assassin's Creed — Эцио из итальянской трилогии и Эйвор из «Вальгаллы».

Раньше убийцу времён эпохи Возрождения выдавали только владельцам Assassin's Creed Valhalla в Epic Games Store, однако теперь его можно и приобрести за виртуальную валюту. Правда, в России официально приостановили продажи В-баксов (хотя обходные пути существуют).

Сейчас в магазине доступно четыре позиции:

Эйвор — герой, кирка в виде парных топоров и эмоция с щитом за 1800 В-баксов;

Эцио — герой, кирка в виде скрытых клинков и тематическая эмоция за 1800 В-баксов;

Дельтаплан в виде корабля викингов за 800 В-баксов;

Полный набор «Истории Анимуса», куда входят все предметы, за 2800 В-баксов.

Стоит отметить, что покупатели Assassin's Creed Valhalla в EGS смогут получить Эцио бесплатно в течение года, до 31 марта 2023 года. А потом доплатить всего 1000 В-баксов за остальную часть комплекта «Истории Анимуса».