В Fortnite теперь можно купить Эцио и Эйвор из Assassin's Creed
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Ночью в магазине Fortnite произошло очередное обновление ассортимента, а вместе с ним в королевскую битву добавили двух героев Assassin's Creed — Эцио из итальянской трилогии и Эйвор из «Вальгаллы».
Раньше убийцу времён эпохи Возрождения выдавали только владельцам Assassin's Creed Valhalla в Epic Games Store, однако теперь его можно и приобрести за виртуальную валюту. Правда, в России официально приостановили продажи В-баксов (хотя обходные пути существуют).
Сейчас в магазине доступно четыре позиции:
- Эйвор — герой, кирка в виде парных топоров и эмоция с щитом за 1800 В-баксов;
- Эцио — герой, кирка в виде скрытых клинков и тематическая эмоция за 1800 В-баксов;
- Дельтаплан в виде корабля викингов за 800 В-баксов;
- Полный набор «Истории Анимуса», куда входят все предметы, за 2800 В-баксов.
Стоит отметить, что покупатели Assassin's Creed Valhalla в EGS смогут получить Эцио бесплатно в течение года, до 31 марта 2023 года. А потом доплатить всего 1000 В-баксов за остальную часть комплекта «Истории Анимуса».
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