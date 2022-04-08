В Anno 1800 дадут сыграть бесплатно целую неделю, но не в России

Компания Ubisoft в честь старта четвёртого сезона Anno 1800 объявила о проведении бесплатной недели. Игроки смогут опробовать полную версию градостроительного симулятора с 12 по 19 апреля, но не в России.
В рамках бесплатной недели в Anno 1800 игрокам предлагается одиночная кампания, кооператив и PvP. Сыграть в симулятор можно будет на ПК в Ubisoft Connect и Epic Games Store.
Ранее Ubisoft прекратила продажи игр в России, поэтому жителям страны не дадут бесплатно сыграть в Anno 1800. Симулятор нельзя купить и в Epic Games Store из-за региональных ограничений.
В четвёртом сезоне Anno 1800 игроков ждут несколько расширений. В рамках сезонного пропуска авторы добавят новые украшения и три дополнения: «Семена перемен», «Империя небес» и «Возвышающийся новый мир».
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