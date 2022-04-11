Норды, имперцы и бретоны. Фанат провёл перепись населения Скайрима

Большой фанат The Elder Scrolls 5: Skyrim под ником Chill_with_Lofi провёл перепись населения в Скайриме. Он решил выяснить, какие именно расы населяют самую северную провинцию Тамриэля. Пользователь не поделился точными данными, однако опубликовал диаграмму с примерным соотношением жителей.

Перепись населения Скайрима по версии Chill_with_Lofi

Норды — 42%

Имперцы — 13%

Бретоны — 12%

Данмеры — 8%

Альтмеры — 6%

Орки — 6%

Редгарды — 5%

Босмеры — 3%

Каджиты — 3%

Аргониане — 2%

В комментариях пользователи отметили, что автор забыл про «бандитов, которых в игре наберётся аж на 500%». В целом результаты исследования Chill_with_Lofi выглядят реалистичными: лидируют норды, которые издревле населяют Скайрим. За ними идут имперцы и бретоны. Реже всего встречаются аргониане.

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