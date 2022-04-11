Норды, имперцы и бретоны. Фанат провёл перепись населения Скайрима
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Большой фанат The Elder Scrolls 5: Skyrim под ником Chill_with_Lofi провёл перепись населения в Скайриме. Он решил выяснить, какие именно расы населяют самую северную провинцию Тамриэля. Пользователь не поделился точными данными, однако опубликовал диаграмму с примерным соотношением жителей.
Перепись населения Скайрима по версии Chill_with_Lofi
- Норды — 42%
- Имперцы — 13%
- Бретоны — 12%
- Данмеры — 8%
- Альтмеры — 6%
- Орки — 6%
- Редгарды — 5%
- Босмеры — 3%
- Каджиты — 3%
- Аргониане — 2%
В комментариях пользователи отметили, что автор забыл про «бандитов, которых в игре наберётся аж на 500%». В целом результаты исследования Chill_with_Lofi выглядят реалистичными: лидируют норды, которые издревле населяют Скайрим. За ними идут имперцы и бретоны. Реже всего встречаются аргониане.
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