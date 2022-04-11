В Escape From Tarkov разом забанили 9000 читеров — это рекорд

Разработчики Escape From Tarkov из студии Battlestate Games сообщили, что забанили девять тысяч аккаунтов читеров. Это рекордное число, раньше такого не было.

Издание The Gamer отметило, что авторы шутера всегда стараются заботится о том, чтобы честные пользователи могли играть с полным комфортом. Глава Battlestate Games Никита Буянов подчеркнул, что разработчики действительно активно следять за читерами.

Мы постоянно баним волны читеров. Но вчера была волна, которую хочется отметить — минус 9000 читеров.

В комментариях можно найти множество отзывов о хорошей работе Battlestate Games. Люди отмечают, что буквально тонули в читерах, а теперь ситуация стала лучше.

Escape From Tarkov доступна только на ПК.

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