В Escape from Tarkov добавили DLSS для повышения FPS

Разработчики Escape From Tarkov из студии Battlestate Games выпустили для игры патч 0.12.12.15.4. Обновление довольно крупное, поскольку оно не только устраняет различные проблемы, но и добавляет в шутер поддержку технологии DLSS от NVIDIA.
DLSS — технология, которая позволяет повысить FPS, если нагрузка на видеокарту слишком большая. Тогда система обеспечит оптимальное повышение производительности. В обратном случае DLSS не несёт пользы. Примечательно, что DLSS поддерживают устройства из линейки RTX.
Патч коснулся и оптимизации. Так, например, авторы оптимизировали шейдеры теней и облаков, увеличили скорость загрузки в рейд, повысили стабильность и добавили в игру новые типы боеприпасов. В новинку стал и револьвер. С полным списком изменений можно ознакомиться в сообществе проекта.
Недавно глава Battlestate Games Никита Буянов рассказал, что в игре забанили более 9000 аккаунтов читеров. Это рекорд, подобного раньше не было.
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