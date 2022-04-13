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В Escape from Tarkov добавили DLSS для повышения FPS

В Escape from Tarkov добавили DLSS для повышения FPS
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Разработчики Escape From Tarkov из студии Battlestate Games выпустили для игры патч 0.12.12.15.4. Обновление довольно крупное, поскольку оно не только устраняет различные проблемы, но и добавляет в шутер поддержку технологии DLSS от NVIDIA.

DLSS — технология, которая позволяет повысить FPS, если нагрузка на видеокарту слишком большая. Тогда система обеспечит оптимальное повышение производительности. В обратном случае DLSS не несёт пользы. Примечательно, что DLSS поддерживают устройства из линейки RTX.

Патч коснулся и оптимизации. Так, например, авторы оптимизировали шейдеры теней и облаков, увеличили скорость загрузки в рейд, повысили стабильность и добавили в игру новые типы боеприпасов. В новинку стал и револьвер. С полным списком изменений можно ознакомиться в сообществе проекта.

Недавно глава Battlestate Games Никита Буянов рассказал, что в игре забанили более 9000 аккаунтов читеров. Это рекорд, подобного раньше не было.

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