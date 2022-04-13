Герой Джанкарло Эспозито из «Лучше звоните Солу» может получить свой сериал

Недавно звезда Far Cry 6 и сериала «Лучше звоните Солу» Джанкарло Эспозито дал интервью изданию Insider. Он рассказал, что шоу закончится в этом месяце, однако это не значит, что франшиза закроется.

По словам Эспозито, создатели сериала могут сделать спин-офф про его персонажа, антагониста Гаса Фринга. На это намекнул один из создателей «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган.

Я всегда хотел найти место во вселенной сериала для раскрытия Гаса. Считаю, что людям было бы интересно узнать, откуда он взялся.

Также Эспозито отметил, что ему нравится его герой, поскольку он «харизматичный и умный человек». «Лучше звоните Солу» — приквел сериала «Во все тяжкие». Первая часть последнего сезона стартует 18 апреля, а вторая выйдет в июле.

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