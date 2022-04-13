«Ведьмака 3» для некстгена опять отложили. Игру забрали у студии из Санкт-Петербурга

CD Projekt официально подтвердила, что «Ведьмака 3: Дикая Охота» для PS5 и Xbox Series забрали у петербургской студии Saber Interactive. Также поляки опять отложили премьеру на неопределённый срок.
Напрямую CD Projekt лишь сообщает, что решила продолжить разработку некстген-версии RPG собственными силами. В объявлении даже не рассказывается, что до этого разработкой занималась студия Saber, хотя обе компании до этого успешно сотрудничали — команда из России совершила чудо и выпустила «Дикую Охоту» на Switch.
Мы решили, что наша команда разработки завершит оставшуюся работу над некстген-версией «Ведьмака 3: Дикая Охота». Сейчас мы оцениваем объём необходимой работы и поэтому вынуждены отложить релиз.
Изначально «Ведьмака 3» для новых консолей должны были выпустить в 2021 году, однако релиз отложили до второго квартала 2022-го (апрель-июнь). Теперь у порта нет даже примерной даты выхода.
Изначально информация о заморозке некстген-версии появилась в конце марта.
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