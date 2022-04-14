Илон Маск хочет купить «Твиттер» за 43 млрд долларов

14 апреля издание The Hollywood Reporter сообщило, что миллиардер Илон Маск планирует купить «Твиттер». Он предлагает приобрести социальную сеть $ 43,3 млрд.

Маск написал письмо председателю совета директоров «Твиттера» Брету Тейлору. По словам миллиардера, он хочет купить все акции компании, отдав по $ 54,2 за штуку. Предприниматель считает, что «Твиттер» нужно трансформировать в частную компанию.

Я инвестировал в «Твиттер», поскольку верю в его потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру, и я считаю, что свобода слова является фундаментом для функционирующей демократии. Как я указывал ранее, компания должна быть частной, чтобы сделать в ней некоторые изменения. Я поразмышлял и решил, что хочу приобрести компанию.

Забавно, что после предложения Илона Маска акции компании подскочили на 18%. Чем закончится вся эта история, неизвестно.

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