Новые владельцы WB хотят переосмыслить будущее фильмов DC
Поделиться
На днях завершилась одна из самых масштабных сделок в современной истории кино: гигант Discovery поглотил Warner Bros. и теперь планирует масштабные перестановки. В ближайшее время новые владельцы займутся перепланировкой будущего фильмов DC. Об этом сообщает Variety.
- Discovery хочет более «гармонично» связывать разные фильмы DC, для чего нужен конкретный лидер всего бренда. Что-то вроде своего Кевина Файги.
- Хоть у DC есть успешные фильмы, однако многие из них кажутся, скорее, случайностью. Требуется более проработанная и понятная тактика по выпуску фильмов.
- Многие культовые герои DC вроде Супермена из-за политики WB почему-то остались позади и чахнут, это требуется немедленно исправлять.
- При этом Discovery хочет подсвечивать и второстепенных персонажей. В качестве удачного примера называют «Джокера». Аналогично хотели сделать и для Харли Квинн, но фильм «Хищные птицы» не оправдал ожиданий.
Глобально Discovery хочет тратить деньги с умом — как и всё это время делала корпорация. У Warner Bros. с этим как раз большие проблемы. Вспомните, как проблемы «Бэтмена против Супермена» и «Лиги справедливости» пытались решить бессмысленным вливанием дополнительных денег. И это не помогло.
Комментарии
- 14 апреля 2022
-
21:58
-
20:01
-
19:32
-
19:19
-
18:55
-
18:17
-
18:01
-
16:48
-
16:12
-
15:49
-
15:11
-
14:50
-
14:26
-
14:10
-
13:54
-
13:31
-
13:17
-
13:00
-
12:47
-
12:26
-
11:54
-
11:20
-
10:51
-
10:20
-
09:52
-
09:44
-
09:20
-
08:53
-
08:24
- 13 апреля 2022
-
20:00
-
19:56
-
19:30
-
19:17
-
18:57
-
18:16
Партнерский контент