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Новые владельцы WB хотят переосмыслить будущее фильмов DC

Новые владельцы WB хотят переосмыслить будущее фильмов DC
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На днях завершилась одна из самых масштабных сделок в современной истории кино: гигант Discovery поглотил Warner Bros. и теперь планирует масштабные перестановки. В ближайшее время новые владельцы займутся перепланировкой будущего фильмов DC. Об этом сообщает Variety.

  • Discovery хочет более «гармонично» связывать разные фильмы DC, для чего нужен конкретный лидер всего бренда. Что-то вроде своего Кевина Файги.
  • Хоть у DC есть успешные фильмы, однако многие из них кажутся, скорее, случайностью. Требуется более проработанная и понятная тактика по выпуску фильмов.
  • Многие культовые герои DC вроде Супермена из-за политики WB почему-то остались позади и чахнут, это требуется немедленно исправлять.
  • При этом Discovery хочет подсвечивать и второстепенных персонажей. В качестве удачного примера называют «Джокера». Аналогично хотели сделать и для Харли Квинн, но фильм «Хищные птицы» не оправдал ожиданий.

Глобально Discovery хочет тратить деньги с умом — как и всё это время делала корпорация. У Warner Bros. с этим как раз большие проблемы. Вспомните, как проблемы «Бэтмена против Супермена» и «Лиги справедливости» пытались решить бессмысленным вливанием дополнительных денег. И это не помогло.

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