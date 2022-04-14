Новые владельцы WB хотят переосмыслить будущее фильмов DC

На днях завершилась одна из самых масштабных сделок в современной истории кино: гигант Discovery поглотил Warner Bros. и теперь планирует масштабные перестановки. В ближайшее время новые владельцы займутся перепланировкой будущего фильмов DC. Об этом сообщает Variety.

Discovery хочет более «гармонично» связывать разные фильмы DC, для чего нужен конкретный лидер всего бренда. Что-то вроде своего Кевина Файги.

Хоть у DC есть успешные фильмы, однако многие из них кажутся, скорее, случайностью. Требуется более проработанная и понятная тактика по выпуску фильмов.

Многие культовые герои DC вроде Супермена из-за политики WB почему-то остались позади и чахнут, это требуется немедленно исправлять.

При этом Discovery хочет подсвечивать и второстепенных персонажей. В качестве удачного примера называют «Джокера». Аналогично хотели сделать и для Харли Квинн, но фильм «Хищные птицы» не оправдал ожиданий.

Глобально Discovery хочет тратить деньги с умом — как и всё это время делала корпорация. У Warner Bros. с этим как раз большие проблемы. Вспомните, как проблемы «Бэтмена против Супермена» и «Лиги справедливости» пытались решить бессмысленным вливанием дополнительных денег. И это не помогло.