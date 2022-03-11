Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сверхпопулярная Roblox может выйти на PlayStation

Сверхпопулярная Roblox может выйти на PlayStation
Комментарии

Авторы Roblox опубликовали обновлённый список вакансиий, среди которых указан старший инженер-программист игровых консолей, включая PlayStation. Будущему сотруднику предлагают поддерживать движок на приставках Sony.

Как инженер-программист игровых консолей, вы будете помогать создавать и поддерживать наш движок, используемый миллионами пользователей по всему миру для платформы Sony PlayStation и других ведущих игровых консолей на рынке. Вы будете заниматься оптимизацией, адаптацией интерфейса и другими частями приложения.
Новость по теме
Создатели контента заработали в Roblox почти 39 млрд рублей

Roblox вышла в 2006 году на ПК, а позже добралась до iOS, Android и Xbox. Количество активных пользователей в день состовляет около 50 млн человек, несмотря на отсутсвие платформы для создания игр на PlayStation.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022