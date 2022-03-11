Сверхпопулярная Roblox может выйти на PlayStation

Авторы Roblox опубликовали обновлённый список вакансиий, среди которых указан старший инженер-программист игровых консолей, включая PlayStation. Будущему сотруднику предлагают поддерживать движок на приставках Sony.

Как инженер-программист игровых консолей, вы будете помогать создавать и поддерживать наш движок, используемый миллионами пользователей по всему миру для платформы Sony PlayStation и других ведущих игровых консолей на рынке. Вы будете заниматься оптимизацией, адаптацией интерфейса и другими частями приложения.

Новость по теме Создатели контента заработали в Roblox почти 39 млрд рублей

Roblox вышла в 2006 году на ПК, а позже добралась до iOS, Android и Xbox. Количество активных пользователей в день состовляет около 50 млн человек, несмотря на отсутсвие платформы для создания игр на PlayStation.

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