Мужчина похитил 13-летнюю девочку, с которой познакомился в Roblox

Полиция США нашла 13-летнюю девочку, которую похитил мужчина после знакомства в Roblox. Его уже арестовали и предъявили обвинения в сексуальной торговле, похищении и изнасиловании.
33-летний Говард Грэм познакомился с девочкой в Roblox 18 февраля. Через два дня он убедил её встретиться, после чего отвёз за 1,5 тыс. км от дома в штате Джорджия.
По мнению полиции, девочку изнасиловали «много раз». Жертву нашли благодаря сообщению, которое она отправила матери через Roblox 24 февраля. То, что юную девушку обнаружили — большое везение, сообщил капитан полиции Айви.
Нам действительно повезло, что мы нашли эту девочку и она была жива. Я бы хотел, чтобы люди обращали внимание на увлечения своих детей, за которыми будут охотиться хищники.
Представитель Roblox заявил, что компания глубоко опечалена этим случаем и всегда готова сотрудничать с полицией. Разработчики не перестают трудиться над предотвращением груминга, когда взрослые пользователи платформы пытаются знакомиться с детьми.
В Roblox проводит время много детей, и сексуальный контент на платформе запрещён. Из-за огромного количества пользователей разработчики успевают отслеживать не всё. Недавно стало известно, что игроки создают серверы, где занимаются виртуальным сексом.
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