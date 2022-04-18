Автор Returnal рассказал, почему игру нельзя сделать проще

Директор Returnal Гарри Крюгер появился на подкасте PS I Love You XOXO, где с журналистами обсудил успех роглайк-шутера. Речь также зашла о доступности и сложности игры.

Крюгер считает, что разработчики всегда могут добавить больше способов игры и методов управления. А что касается сложности, тут авторы попытались найти золотую середину между геймплеем и повествованием.

Сюжет Returnal связан с её высокой сложностью, без которой пользователи не прониклись бы историей, считает Крюгер. В пример директор привёл героиню Селин, которая постоянно говорит о смерти и погружается в безумие. При этом проблемы девушки становятся проблемами игрока.

Ощущение, что, если бы вам разрешили пройти через босса или разные локации без проблем, это вызвало бы диссонанс. Игра говорит, что это сложно, а вы преодолеваете эти препятствия.

Returnal вышла в апреле 2021 года на PlayStation 5. Создатели роглайк-шутера уже трудятся над следующей игрой.

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