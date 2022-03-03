Авторы Returnal уже работают над новой игрой

Создатели эксклюзива для PS5 под названием Returnal дали небольшое интервью изданию VentureBeat после участия в D.I.C.E. Awards 2022. Студия удостоилась двух наград: за саундтрек и аудиодизайн.

Разработчики сообщили, что очень гордятся Returnal и поблагодарили Sony за поддержку. Авторы уже работают над следующей игрой — судя по всему, это будет нечто совершенно новое. В данный момент студия продумывает концепцию и тестирует некие наработки. Какими-то деталями авторы не поделились.

Returnal вышла 30 апреля эксклюзивно на PS5. Игра показалась достаточно успешной для Sony, после чего студия Housemarque стала частью PlayStation Studios.

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