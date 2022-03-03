Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Returnal уже работают над новой игрой

Авторы Returnal уже работают над новой игрой
Комментарии

Создатели эксклюзива для PS5 под названием Returnal дали небольшое интервью изданию VentureBeat после участия в D.I.C.E. Awards 2022. Студия удостоилась двух наград: за саундтрек и аудиодизайн.

Новость по теме
It Takes Two стала «Игрой 2021 года» на престижной церемонии D.I.C.E. Awards 2022

Разработчики сообщили, что очень гордятся Returnal и поблагодарили Sony за поддержку. Авторы уже работают над следующей игрой — судя по всему, это будет нечто совершенно новое. В данный момент студия продумывает концепцию и тестирует некие наработки. Какими-то деталями авторы не поделились.

Returnal вышла 30 апреля эксклюзивно на PS5. Игра показалась достаточно успешной для Sony, после чего студия Housemarque стала частью PlayStation Studios.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022