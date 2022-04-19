Сэм Рэйми не верил, что Доктор Стрэндж станет популярным

Сэм Рэйми, снявший трилогию «Человек-паук» с Тоби Магуайром, дал интервью каналу AMC Theaters по поводу Доктора Стрэнджа. По словам постановщика, персонаж Бенедикта Камбербэтча точно не был персонажем первого плана.

Рэйми удивлён, как Доктор Стрэндж стал настолько популярным. Даже настолько, что ему выделили собственный фильм, а в итоге скоро уже выйдет вторая часть.

Стрэндж был как персонаж второго или третьего плана для Marvel. Если честно, я действительно никогда не думал, что они снимут про него фильм.

Премьера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» состоится 6 мая, однако в России новый блокбастер Marvel Studios вряд ли покажут.

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