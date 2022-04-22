В России заблокировали сайт S.T.A.L.K.E.R. 2
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22 апреля стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к официальному сайту S.T.A.L.K.E.R. 2. Месяц назад, 24 марта, то же самое произошло с сайтом разработчиков, студией GSC Game World.
Согласно данным, сайт заблокировали по требованию Генпрокуратуры. На сайте нашли «призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях», а также недостоверную информацию.
Сегодня утром появились сюжетные детали проекта, однако каких-либо подтверждений данным нет. Игра должна выйти 8 декабря 2022 года на ПК и Xbox Series, а с релиза проекта попадёт в Xbox Game Pass.
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