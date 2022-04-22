Слух: сюжетные подробности S.T.A.L.K.E.R. 2
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Блогер «Неважно Кто» опубликовал сюжетные подробности S.T.A.L.K.E.R. 2. К его информации следует отнестись с долей скепсиса и воспринимать материал как слух. Мы выбрали главное из его поста.
Внимание. Далее могут быть сюжетные спойлеры S.T.A.L.K.E.R. 2.
- Сюжет игры будет разделён на главы (в оригинале разделения не было).
- Пролог S.T.A.L.K.E.R. 2 будет длиться 4-5 часов. В конце пролога будет некий сюжетный поворот, который свяжет сиквел с оригинальными играми серии.
- Блогер отметил, что сюжетный поворот будет очень эмоциональным. Он сравнил его с таковым в Cyberpunk 2077.
- Блогеры, которым раздадут ключи до релиза, столкнутся с определёнными ограничениями, связанными с демонстрацией этого самого сюжетного поворота, а также дальнейших сюжетных/геймплейных событий.
- Стрелок, главный герой «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля», погибнет во второй части.
«Неважно Кто» отметил, что источник, сливший эту информацию, полностью проверенный и информация достоверна. По словам блогера, это далеко не все детали, которые ему известны.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 всё ещё запланирован на 8 декабря 2022 года на ПК, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.
Новость по темеS.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в России только через Game Pass
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