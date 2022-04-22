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Продолжение «Доктора Стрэнджа» запретили в странах Персидского залива из-за ЛГБТ-персонажа

Продолжение «Доктора Стрэнджа» запретили в странах Персидского залива из-за ЛГБТ-персонажа
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«Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» запрелити в некоторых странах Персидского залива, сообщило издание The Hollywood Reporter. Причиной стало появление в фильме гомосексуального персонжа.

Слухи о запрете продолжения «Доктора Стрэнджа» в Саудовской Аравии, Кувейте и Катаре появились сегодня, после чего их подтвердило The Hollywood Reporter.

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Согласно источникам издания, фильм запретили из-за Мисс Америки, которая также известна как Америка Чавес. В «В мультивселенной безумия» и по комиксам героиня была лесбиянкой, а проявления гомосексуальности запрещены во многих странах Персидского залива.

По информации The Hollywood Reporter, билеты на продолжение «Доктора Стрэнджа» всё ещё продаются в Объединённых Арабских Эмиратах. Запретят ли фильм там, пока неизвестно.

Премьера «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» состоится 6 мая. Покажут ли фильм в России, пока не сообщается.

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