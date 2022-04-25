Моргенштерн создал канал на Twitch

Скандально известный рэпер Алишер Моргенштерн ещё в начале апреля выразил желание вести прямые трансляции на Twitch, однако во время попытки зарегистрировать канал имя «MORGENSHTERN» уже было занято.

Тогда музыкант обратился к администрации платформы и попросил разобраться в этой ситуации. Судя по всему, всё прошло успешно, поскольку рэпер в своём телеграм-канале выразил площадке «респект». Артист занял свой никнейм и уже получил на Twitch галочку, подтверждающую его личность.

Моргенштерн пока что не проводил трансляций, однако на его канале уже 8,9 тыс. фолловеров. Зато у канала уже есть описание.

Мы почти ничего не знаем о MORGENSHTERN, но мы уверены, что MORGENSHTERN — отличный человек.

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