Официально: Илон Маск покупает «Твиттер». Сделка на $ 44 млрд
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Илон Маск действительно покупает «Твиттер» за $ 44 млрд — по $ 53,2 за акцию. После окончания сделки компания вновь станет частной. Сейчас она публичная и её акции может приобрести любой желающий.
После объявления сделки акции выросли на 6%. Сейчас одна штука стоит почти $ 52, хотя ещё месяц назад цена составляла примерно $ 33. Рост с начала марта составил около 56%.
Изначально Маск приобрёл часть акций компании, после чего сделал акционерам предложение выкупить всю социальную сеть, чтобы сделать её идеальной — с полной свободой слова. Он обещал добиться её любым способом.
Ранее Forbes впервые назвал Илона Маска самым богатым человеком в мире, однако всё его богатство связано с компаниями во владении. Для приобретения он взял $ 25,5 млрд в кредит. Больше деталей сделки должны объявить после её закрытия.
Новость по темеИлона Маска назвали самым богатым человеком в мире
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