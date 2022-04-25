Официально: Илон Маск покупает «Твиттер». Сделка на $ 44 млрд

Илон Маск действительно покупает «Твиттер» за $ 44 млрд — по $ 53,2 за акцию. После окончания сделки компания вновь станет частной. Сейчас она публичная и её акции может приобрести любой желающий.

После объявления сделки акции выросли на 6%. Сейчас одна штука стоит почти $ 52, хотя ещё месяц назад цена составляла примерно $ 33. Рост с начала марта составил около 56%.

Изначально Маск приобрёл часть акций компании, после чего сделал акционерам предложение выкупить всю социальную сеть, чтобы сделать её идеальной — с полной свободой слова. Он обещал добиться её любым способом.

Ранее Forbes впервые назвал Илона Маска самым богатым человеком в мире, однако всё его богатство связано с компаниями во владении. Для приобретения он взял $ 25,5 млрд в кредит. Больше деталей сделки должны объявить после её закрытия.