«Соник 2 в кино» стал самой кассовой экранизацией видеоигры в США

По итогам очередного уикэнда «Соник 2 в кино» собрал ещё $ 15,6 млн в США, общая «домашняя» касса фильма теперь составляет чуть больше $ 146 млн. Таким образом, сиквел приключений Соника стал самой популярной экранизацией видеоигры в США за всю историю.
Фильму удалось обогнать «Анчартед: На картах не значится» ($ 145,9 млн) всего на несколько сотен тысяч долларов. Однако этого оказалось достаточно, чтобы поставить новый американский рекорд. Что касается мировых сборов, то тут «Соник 2» уже заработал около $ 288 млн и продолжает своё шествие. Самым кассовым фильмом по видеоигре остаётся «Варкрафт» с огромным отрывом — фильм собрал около $ 439 млн.
В России премьеру фильма отменили из-за приостановки деятельности киностудии Paramount в нашей стране. Неизвестно, выйдет ли когда-нибудь картина в отечественных кинотеатрах или придётся дожидаться выхода цифровой версии фильма.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 26 апреля 2022
-
12:56
-
12:55
-
12:24
-
12:14
-
12:01
-
11:50
-
11:48
-
11:12
-
10:43
-
10:23
-
09:51
-
09:23
-
08:52
-
08:23
-
00:05
- 25 апреля 2022
-
23:24
-
22:41
-
22:13
-
21:51
-
20:46
-
20:13
-
19:57
-
19:30
-
19:30
-
18:49
-
18:40
-
18:35
-
17:50
-
16:48
-
16:13
-
15:31
-
14:55
-
14:35
-
14:33
-
14:25