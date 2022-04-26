Композитор Starfield рассказал о работе над игрой
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26 апреля Bethesda выпустила свежий ролик про Starfield. Сам ролик посвящён музыке и звукам, а называется он Sound of Adventure. В видео своими мыслями делятся композитор проекта Инон Зур и Bethesda Game Studios Марк Ламперт.
Музыка — одна из важнейших частей искусства, которая играет важную роль в играх. По словам Зура и Ламперта, в Starfield музыка будет особенной. Так как тайтл посвящён тематике космоса, то и музыка будет похожая. Композитор и звукорежиссёр отметили, что постарались приложить все усилия, чтобы погрузить геймеров в эту вселенную.
Свежие концепт-арты
Starfield выйдет 11 ноября на ПК и Xbox Series.
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