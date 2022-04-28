Ubisoft разослала первые приглашения на бета-тест пиратской Skull and Bones

По данным инсайдера Том Хендерсона, Ubisoft запустит тестирование пиратского экшена Skull and Bones в конце этой недели. Первые игроки уже получили свои приглашение на закрытый бета-тест. Интересно, что подать заявку до сих пор может любой желающий на специальной странице.

У проекта тем временем произошёл ребрендинг. На пиратском флаге появилась надпись «A Ubisoft Original», а череп и крест теперь выполнены в схематичном виде жёлтыми красками.

Skull & Bones — многострадальный проект Ubisoft на пиратскую тематику. Впервые игру анонсировали в 2017 году, однако спустя столько времени о проекте толком ничего неизвестно. Летом 2020 года издание VGC поделилось новыми подробностями: теперь Skull & Bones — игра-сервис с ивентами в стиле Fortnite.

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