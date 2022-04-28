Сэм Рэйми готов снять «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром

28 апреля на канале Moviepilot вышло видео, гостем которого стал режиссёр Сэм Рэйми. Темой обсуждения стал фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», однако в выпуске поговорили про Человека-паука.
Когда ведущий спросил постановщика про четвёртую часть «Человека-паука» с Тоби Магуайром, то он ответил, что готов даже снять картину. Рэйми не думал, что она когда-нибудь может выйти, но сиквел «Доктора Стрэнджа» всё изменил.
Я не думал, что это возможно, но после того как я нырнул с головой в мультивселенную, я понял, что теперь всё возможно, поэтому я полностью открыт для этого.
Фанаты считают, что история Человека-паука в исполнении Тоби Магуайра закончилась ужасной третьей частью. Люди уже давно просят Рэйми заняться четвёртым фильмом. Возможно, когда-нибудь он всё же выйдет.
Рэйми выступил режиссёром сиквела «Доктора Стрэнджа». Есть вероятность, что Магуайр заглянул и туда. Фильм выйдет 6 мая, но до России не доберётся.
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- 28 апреля 2022
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