Ubisoft не знает, что делать с Assassin's Creed, Far Cry и другими брендами

Журналист Джефф Грабб в свежем выпуске подкаста GrubbSnax! вдобавок к новостям про сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order рассказал много интересного о положении Ubisoft.

По его данным, сейчас у издателя нет чёткого видения будущего своих крупных брендов — для Assassin's Creed, Far Cry, Ghost Recon, Watch Dogs и других крупных серий всё находится в подвешенном состоянии. Смена парадигмы произошла после провала Ghost Recon: Breakpoint, который стал очень громким звонком для всей компании.

Ubisoft после провала Breakpoint начала массово откладывать релизы игр, поскольку боялась повторения ситуации. Издатель активно изучал негативные отзывы, чтобы дальнейшие релизы избежали ошибок свежей Ghost Recon. Тогда на долгий срок отложили Watch Dogs: Legion , Immortals: Fenyx Rising и другие игры.

Некогда успешная стратегия «чертежей», когда все крупные хиты Ubisoft так или иначе создавались примерно по одной модели, исчерпала себя. Она помогла компании последние десять лет активно расти, однако теперь подошла фаза убывающей отдачи, когда схема попросту не даёт желаемых результатов.

Все видят, на какой вектор Ubisoft поменялась: она старается делать вокруг брендов несколько спин-оффов в надежде, что какой-то из них выстрелит и станет стабильно «кормить» компанию. Среди успехов, правда, до сих пор только одна Rainbow Six Siege — и даже её спин-офф, R6: Extraction, не получился.

Сейчас к релизу готовится сразу несколько подобных ответвлений:

The Division: Heartland — королевская битва по мотивам The Division;

Ghost Recon Frontline — королевская битва по мотивам Ghost Recon;

XDefiant — героический шутер по мотивам брендов Ubisoft.

Вдобавок компания пытается запустить несколько новых брендов — пиратский сетевой экшен Skull & Bones, аркаду про вышибал Roller Champions и другие новые IP.

Самый важный проект для компании — Assassin's Creed Infinity. Однако, видимо, даже сама Ubisoft до конца не понимает, что он будет из себя представлять. Вдобавок СМИ уже сообщали, что из-за проблем компании выпуск состоится позже. Видимо, не раньше 2025 года.

Сам Грабб отмечает, что пока рано судить, окажется ли стратегия Ubisoft по выпуску множества спин-оффов успешной. Это покажет только время. Однако в компании действительно обдумывают продажу бизнеса сторонним лицам.