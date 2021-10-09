Ubisoft, пора остановиться! Ты совсем потеряла контакт с аудиторией

На фоне выхода Far Cry 6 и анонса условно-бесплатной королевской битвы Ghost Recon: Frontlines возникло ещё больше вопросов о том, что происходит в Ubisoft — и неужели она действительно потеряла связь с аудиторией?

За последние несколько лет компания успела представить ещё несколько спорных проектов. И многие из них тоже условно-бесплатные: тут и героический шутер Tom Clancy's XDefiant, и что-то вроде королевской битвы The Division: Heartland, и ещё один баттл-рояль HyperScape. И не стоит забывать про Roller Champions и Rainbow Six Extraction, которые уже пару лет никак не могут выпустить.

Но это только одна сторона монеты, ведь у Ubisoft ещё есть премиальные релизы. Все ключевые бренды постепенно становились всё больше похожи друг на друга — неспроста фраза «Игра Ubisoft» уже стала нарицательной. Услышав её, сразу понимаешь, что ждёт впереди:

Большой и красивый виртуальный мир;

Однотипные задания по зачистке местности;

Невыразительный сюжет с «яркими» персонажами;

Ставка на расширение игры после выхода посредствам дополнений и бесплатных обновлений — тут особенно преуспела Assassin’s Creed.

Riders Republic выйдет только в конце октября, но Ubisoft уже представила план по выпуску обновлений на первый год.

Лет 10-15 назад, когда не было такого засилья игр в открытом мире, подобный подход ещё мог сработать, ведь он казался свежим. Тогда Ubisoft ещё не отточила свою формулу, однако теперь создаётся впечатление, что фундамент игры полностью создаётся через аналитику трендов. Никакого творчества, похоже, больше нет.

Ещё игры с открытом миром проще и дешевле монетизировать. Играть в них можно чуть ли не бесконечно, а создать линейку квестов на уже созданной локации куда проще, чем делать всё заново — Assassin’s Creed Odyssey подобными заданиями расширяли в течение целого года. Они были бесплатными, но одновременно с ними выпускали наборы косметики — комплекты с бронёй, оружием и нарядами для лошадей.

И это ещё аутентично

Возможность подбирать одежду и образы персонажа на любой вкус в Ubisoft вообще очень любят. К примеру, в Far Cry 6 уже сейчас можно купить балахон Альтаира из Assassin’s Creed, Кавейры из Rainbow Six Siege и бабушку из Watch Dogs: Legion.

Новость по теме В Far Cry 6 продают скины по Assassin's Creed и Rainbow Six Siege

Куда пропал «Принц Персии»? Он не подходит под современную модель Ubisoft.

Куда пропала Splinter Cell? Она не подходит под современную модель Ubisoft.

В той же Splinter Cell тематически шмотки выглядели бы совсем несуразно, да и вряд ли кому-то придёт в голову покупать костюм Эцио для Сэма Фишера. Хотя видя, во что превратилась Rainbow Six Siege, с уверенностью такое утверждать не стану.

Глобально Ubisoft хочет выпускать свою Grand Theft Auto V. Если точнее, GTA Online. Только таких игр у неё должно быть несколько в год. В чём суть: GTA 5 даже спустя 8 лет не выходит из чартов продаж — её постоянно покупают. В Rockstar же периодически спокойно выпускают новый бесплатный контент, а монетизируют всё это через микроплатежи.

Ubisoft хочет так же. Чтобы одну игру покупали в течение многих лет, пока её постепенно дополняют всё новым контентом. Однако издатель тут же сам себе противоречит, когда у хитов вроде The Division и Ghost Recon Wildlands зачем-то появляются прямые продолжения. И аудитория не совсем понимает, зачем ей покупать, по сути, ту же самую игру.

И да, именно The Division 2 и Ghost Recon Breakpoint «сломали» Ubisoft, поскольку их стартовые продажи оказались ниже ожиданий. Издатель понял, что делать сиквелы без заметных изменений уже нельзя, однако и тут выводы оказались каким-то искажёнными.

Проблемы Ghost Recon Breakpoint на старте мусолили чуть ли не на уровне багов Cyberpunk 2077. И это ещё игре повезло, поскольку ожидания изначально были не такими большими. Ubisoft спешно пыталась решить ключевые проблемы — часть их них действительно исправили.

Вместо многолетней поддержки выпущенных игр, как это уже 8 лет делает Rockstar с GTA Online, в Ubisoft решили осваивать рынок F2P-игр. Отсюда и условно-бесплатная The Division: Heartland, и условно-бесплатная Ghost Recon: Frontlines, и условно-бесплатная HyperScape, и условно-бесплатная Roller Champions. Видимо, мышление тут такое — что-то да выстрелит.

Причём это даже не полный список, а в той же Far Cry 6, похоже, тизерят ещё одну королевскую битву — теперь по Far Cry. Да и пиратский экшен Skull & Bones, который уже несколько раз начинали делать сначала, также могут выпустить по условно-бесплатной модели.

Тем удивительнее видеть исключительные примеры вроде Rainbow Six Extraction. Кооперативный шутер, который вырос из бесплатного временного режима Rainbow Six Siege, почему-то хотят продавать за полную цену — хотя как раз тут условно-бесплатная модель буквально напрашивается.

Изначально R6 Extraction должна была выйти ещё в феврале 2020 года, но с тех пор игру несколько раз откладывали и даже переименовали. Сначала шутер назывался Rainbow Six Quarantine. Сейчас релиз запланирован на январь 2022 года. Почему выход так затягивают — хороший вопрос.

Создаётся ощущение, что вектором развития у Ubisoft занимается нейросеть, которая отслеживает тренды и на их основе создаёт концепты будущих проектов. А уже эти наработки подбирают команды и пытаются сделать полноценную игру.

Особенно странно видеть подобное после провала Ghost Recon Breakpoint и масштабных перестановок в Ubisoft. К примеру, раньше одобрение на создание любой игры компании давал один человек. Если она ему не нравилась, то либо перерабатывали концепцию, или попросту отменяли разработку. Сейчас у каждого бренда вроде как свой лидер, но игры компании будто бы ещё больше стали походить друг на друга.

С одной стороны — премиальные релизы по собственной формуле, которые с каждым годом всё больше походят друг на друга. С другой — условно-бесплатные попытки угнаться за трендами. Тут у нас свой Apex Legends (HyperScape), тут Call of Duty: Warzone (Ghost Recon: Frontlines), тут Rocket League (Roller Champions).

На YouTube недоумевают с Ubisoft — вскоре после провального анонса XDefient компания представляет ещё одну условно-бесплатную игру на юбилей известной серии! Конечно, игроки в ярости. Опять.

Не хочется выглядеть пессимистом — всё же у современной Ubisoft есть и удачные релизы вроде Assassin’s Creed Valhalla, где удачно переизобрели дополнительные задания. Бегать из одного конца карты в другой не просят — все они выполняются там же, где вы их и взяли. Вроде бы мелочь, но как же сильно она влияет на общие впечатления.

В Assassin’s Creed Odyssey у миссий была интересная сюжетная обёртка, но геймплейно они сводились к беготне по огромной карте. В «Вальгалле» лаконично справились со многими проблемами открытого мира, попросту отказавшись делать многоступенчатые сайты, сконцентрировав их на небольших клочках уровней. Тут команду Ubisoft Montreal хочется сильно похвалить.

Однако опять же, в Ubisoft могут сделать неправильные выводы и начать переносить эту формулу во все свои игры, включая последующие Far Cry, The Division и Ghost Recon. Пожалуйста, перестаньте делать игры по одной форме.

Остаётся надеяться, что сейчас издатель просто находится в переменной фазе от модели к новой. Всё же игры сейчас делают иногда и по семь лет, поэтому результаты перемен 2019-го мы полноценно заметим только спустя годы.

Ubisoft, пожалуйста, остановись и передохни. Возможно, так и происходит. Новая Assassin's Creed, по данным Bloomberg, выйдет не раньше 2024 года — однако это уже не будет одна игра, а полноценная платформа или сервис Assassin's Creed Infinite. Что-то вроде Steam, но только про ассасинов. Интересно, куда смотрят авторы сейчас?

Что такое безумие?