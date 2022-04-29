Авторы World of Tanks рассказали о коллекции «Искусства стратегии» и как её получить

Авторы World of Tanks рассказали, как собрать коллекцию события «Искусство стратегии», которое продлится до 5 мая. За выполнение задач можно получить членов экипажа, декали, надписи и стили для танков.

В коллекцию «Искусства стратегии» входит 18 предметов, которые открываются за выполнение боевых задач. Игрок получит весь набор, если завершит четыре этапа прогрессии и соберёт последовательно 3, 6, 12 и 18 элементов внешнего вида.

Фото: Wargaming

Что входит в коллекцию «Искусства стратегии»

Три неисторичных 2D-стиля с 2-4% маскировки

Пять декалей по три штуки

Пять надписей в шести экземплярах

Пять членов экипажа с нулевым навыком «Боевое братство» и опытом на одно умение

До 5 мая игроки смогут выполнять ежедневно по две задачи для стратега и танкистов. За их завершение дают четыре случайных элемента коллекции.

World of Tanks доступна бесплатно на ПК, консолях PlayStation и Xbox.

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