5 лучших прокачиваемых танков 8-го уровня в World of Tanks

В прошлый раз я выделил пять самых классных танков седьмого уровня в World of Tanks. Теперь пришло время взглянуть на «восьмёрки», ведь эти машины считаются самыми востребованными и ходовыми в игре.

На них приятнее играть, чем на танках девятого уровня и топах. А некоторые представители восьмого уровня с хорошим бронепробитием базовым снарядом ещё и фармят. Давайте выделим пять самых крутых танков на восьмом уровне, но в этот раз не будем брать прем-танки, так как на этом уровне их слишком много и чаще всего они опережают по комфортности и эффективности обычные версии.

Caernarvon

Я бы назвал этот танк лучшим прокачиваемым тяжёлым танком на своём уровне. Да, есть ещё Tiger II. Да, есть Emil I. Но именно этот британский тяж зашёл мне больше всего. Да и по статистике он уже с давних пор держится в топе.

В качестве пушки — скорострельный пулемёт. Нет, это не шутка. Орудие танка настолько быстро перезаряжается, что способно выдавать 3200 урона ежеминутно. Есть точность. Есть отличное бронирование в башне. И есть отличные углы склонения орудия, что позволяет играть от рельефа и башни.

Но вместе с плюсами есть, естественно, и минусы. У танка достаточно ватный корпус, который пробивают даже шестые уровни. У него часто повреждается боеукладка, а его слабое бронепробитие базовым снарядом вынуждает часто играть на голде.

P.44 Pantera

Этот танк точно не будет лишним. P.44 Pantera — типичный итальянский средний танк с барабаном дозаряжания, который представляет собой некое подобие (или идейное продолжение) другого танка на этом уровне Progetto M35 mod. 46. Последний считается одним из лучших премиумных танков в игре, так что сравнение с ним — почётно.

Как и у всех итальянцев с барабаном, у него есть отличная пушка — точная, с хорошим пробитием, да ещё и сводится быстро. P.44 Pantera не обладает бронёй, но ездит быстро и уверенно, так что лезть на рожон на нём точно не нужно, если вы хотите подольше пожить и побольше настрелять урона. Расстраивает только одно — длительная перезарядка последнего снаряда в барабане. Этим он и отличается от Progetto M35 mod. 46 — у него это на две секунды быстрее. В остальном танки полностью идентичны.

Charioteer

Давайте подумаем, а чем нас привлекает ПТ в этой игре. Большим уроном? Пожалуй. Хорошей бронёй? Наверное. Отличной маскировкой? Точно. У этой британской ПТ нет брони. Да и урон в 390 единиц вряд ли кого-то удивит.

Зато есть много чего другого. Например, феноменальная скорость, которая позволяет менять фланги быстро и безболезненно. Есть скорострельная пушка, которая может похвастаться ещё и отличным бронепробитием. А благодаря быстрой перезарядке можно перестреливать любого соперника на своём уровне, особенно своих же одноклассников из советской ветки.

Смущает отсутствие брони? Не сказал бы. В нынешнем рандоме обладать бронёй совершенно необязательно. Этот танк — снайпер из кустов, место которого на три линии в качестве огневой поддержки, а там броня не особо нужна.

Tiger II

Прокачиваемые СТ на восьмом уровне — не самое сильное звено. Достойных лёгких танков тоже мало. А вот шикарных тяжёлых много. Это и ИС-3, для которого применимо выражение «старый конь борозды не портит», и его прямой аналог в виде польского 53TP Markowskiego, и немецкий визави Tiger II.

Но я поставил сюда «королевского Тигра» не просто так. Следом за ним идёт, пожалуй, лучший тяжёлый танк девятого уровня — Е-75. А на 10-м находится Е-100 — очень достойный, надо сказать, аппарат. Но и сам Tiger II не промах. Да, раньше его не брали, а если и брали, то бесславно сливались. Однако произошедший не так давно ребаланс вдохнул в старичка новую жизнь.

Его пушка с базовым снарядом в 225 мм пробивает всех на восьмом уровне и даже некоторых «девяток» покусать может, а голда в 285 мм позволяет почти не выцеливать слабые места. Орудие сводится быстро, а средний урон в минуту составляет почти 2100. Красота? Ещё бы! Добавьте сюда неплохое лобовое бронепробитие, комфортные углы склонения орудия и максимальную скорость в 38 км/ч — и получите один из самых комфортных танков для новичков.

UDES 14 Alt 5 или UDES 03 — оба хороши

На одной строчке оказались сразу два шведа. Первый танк — средний. У него большая альфа в 360 единиц и комфортные углы вертикальной наводки, низкий силуэт и высокий коэффициент незаметности, хороший обзор и живучесть, но долгая перезарядка и посредственная маневренность. Отличная альтернатива итальянской Пантере, если танки с механизмом дозаряжания вам не заходят.

Второй танк — чистокровная ПТ для стояния в кустах с просто космической маскировкой. По сути, от звания лучшей прокачиваемой ПТ на восьмом уровне UDES 03 отделяет только её осадный режим. В остальном она прекрасна. Помимо крутой незаметности, она может похвастаться невероятной точностью и высоким бронепробитием. Но чтобы на ней тащить, исключите городские карты из своего пула.